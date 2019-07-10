Засудить «Водоканал»? Как бороться с открытыми люками и потопами

В Петербурге крышка канализационного люка уничтожила машину и почти погубила водителя. Хозяйство «Водоканала» регулярно становится причиной аварий и наводнений, но добровольно предприятие убытки не возмещает.

фото из телеграм-канала "Мегаполис онлайн"

После автомобильного пожара на Пискаревском проспекте утром 13 июля «Фонтанка» обратилась к судебной практике споров, связанных с обслуживанием городской канализации. Эксплуатант системы водоотведения – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – не страхует свои риски гражданской ответственности и не признает вину.

«Форд Мондео» на углу Пискаревского и Непокоренных наехал на плохо закрепленную крышку канализационного люка. Она пробила бензобак. Воспламененное топливо залило все три полосы, охватило машину, задело водителя. Он, к счастью, успел выбраться из салона, получив ожоги.

«Фонтанке» на горячей линии «Водоканала» подтвердили, что канализационный люк находится в его ведении, и рассказали о необычном решении проблемы:

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«Теперь все хорошо. Канализационный колодец мы демонтируем, крышки люка на этом месте больше не будет. Сейчас выставлено заграждение, участок на Пискаревском передан на асфальтирование», – сказала оператор.

Водитель «Форда» на помощь «Водоканала» может не рассчитывать. Предприятие не выплачивает компенсации добровольно и не страхует свои риски, связанные с эксплуатацией системы водоотведения (канализации).

Единственная возможность у пострадавших получить компенсацию – судебная. Иски к «Водоканалу» о возмещении ущерба рассматривает Дзержинский районный суд Петербурга, по месту регистрации предприятия. «Фонтанка» посмотрела более десяти решений, принятых по искам граждан к «Водоканалу», и обобщила их практику.

В основном, претензии к предприятию предъявляются именно по незакрепленным крышкам канализационных люков.

В официальном ответе на запрос «Фонтанки» предприятие дало понять, что не готово брать ответственность за улицы:

«За состояние петербургских дорог в Санкт-Петербурге отвечает комитет по благоустройству (убирает и содержит магистрали), поэтому в случае желания автовладельца компенсировать ущерб за разъяснениями процедуры возмещения ему нужно обращаться к собственнику дорожной магистрали», – говорится в ответе предприятия на запрос «Фонтанки».

У Дзержинского суда и Санкт-Петербургского городского суда, который рассматривает апелляционные жалобы, мнение иное: система водоотведения начинается с поверхности земли. В сентябре 2017 года, например, рассматривался иск петербуржца, наехавшего на Кантемировской улице на крышку открытого люка. Его ВАЗ получил повреждения на 76 тысяч рублей. «Водоканал» был признан надлежащим ответчиком, и Дзержинский суд разъяснил, почему:

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«Системы водоснабжения и канализации не являются элементом автомобильной дороги, и зона ответственности организаций, осуществляющих содержание автомобильных дорог и систем водоснабжения и канализации, законодательно четко разграничена. Колодцы входят в водопроводно-канализационную систему».

Из-за ставших настоящим бедствием дождей можно ожидать еще одну волну исков – за причинение ущерба потопом.

«Водоканал» списывает наводнения на «нерасчетные дожди» и неустанно повторяет, что канализационные сети исправны. Легче от этого не живется. Не исчезающая через ливневки вода портит автомобили и затапливает квартиры и магазины. Это случалось 29 мая, 21 июня, 3 июля и 9 июля.

На фото – 9 июля 2019, Санкт-Петербург

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, с исками о возмещении вреда по причине потопов из-за ливневых канализаций в городе еще никто не обращался. В случае подачи таких обращений они будут рассматриваться аналогично другим делам, связанным с возмещением имущественного вреда.

«Истец должен доказать факт причинения вреда, а ответчик – отсутствие вины. Суд устанавливает причинно-следственную связь между, соответственно, зафиксированным фактом и действием или бездействием ответчика. У каждого дела есть особенности», – уточнили в объединенной пресс-службе.

Фиксация самого события должна быть по возможности всеобъемлющей, чтобы не оставалось сомнений в наступлении отрицательных имущественных последствий. Кроме фотографирования, необходимо сделать два звонка. В полицию – с изложением обстоятельств, при которых автомобиль оказался по горло в воде. Эти обстоятельства оперативный дежурный заносит в рапорт, который впоследствии может затребовать суд. Второй звонок должен последовать в ситуационный центр «Водоканала». По Гражданскому кодексу истец должен доказать причинную связь между фактом (например, потоп) и убытками. Очевидно, что залитая на проезжей части машина не потому залита, что прошел дождь, а потому, что вода осталась на проезжей части. Принятая «Водоканалом» заявка будет свидетельствовать о том, что участок системы водоотведения, не справившийся с водой, находится в пределах границ эксплуатационной ответственности предприятия. А если установлено, что «Водоканал» принял на себя обязанности по надлежащему содержанию водопроводных и канализационных сетей по тому адресу, где случился потоп, то для суда это может быть основанием признать «Водоканал» надлежащим ответчиком при обращении к нему с исками.

Система водоотведения поверхностных стоков, в том числе дождевой воды, включает небольшие патрубки – отверстия в поребриках. Они выглядят так:

Зачастую предприятие, когда нет возможности отбиться от статуса надлежащего ответчика, заявляет в суде, что причинная связь между его действиями и неблагоприятными последствиями не доказана. В частности, это принесло успех в споре с владельцем «Порше Панамера», на который упал временный дорожный знак в зоне работ «Водоканала» на Пионерской улице в 2016 году. Суд отказал владельцу в возмещении ущерба – повреждения левой фары стоимостью 61 тысяча рублей – из-за отсутствия достаточных доказательств. Грубо говоря, недоставало фотографии упавшего на машину дорожного знака.

«Достоверно установить, что явилось причиной повреждения автомобиля, не представляется возможным», – заключил суд.

Но это редчайший случай. Как правило, доказательств хватает.

Еще один аргумент «Водоканала» – полное следование требованиям, инструкциям, нормативам. В этом случае он опирается на Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденные приказом Госстроя № 168 от 30 декабря 1999 года. В них прописано, что наружный осмотр сети производят не реже одного раза в два месяца путем обходов, при которых проверяются внешнее состояние колодцев, плотность прилегания крышек, целостность люков, ливневки очищаются от мусора. Все наблюдения заносятся в журнал, и если график осмотра соблюдается, то и вины предприятия как бы нет.

На этот счет Дзержинский суд емко высказался в августе 2017 года, удовлетворяя иск владелицы автомобиля «Рено», получившего повреждения на 193 тысячи рублей на Полюстровском проспекте. Крышка люка вылетела из-под колеса впереди идущей машины и ударила «Рено».

Суд пришел к выводу, что ущерб причинен в результате ненадлежащего состояния имущества, находящегося в ведении «Водоканала».

«Само по себе проведение регулярных обходов не свидетельствует о надлежащем содержании имущества, так как такие меры оказались недостаточными. По роду своей деятельности ответчик обязан следить за техническим состоянием систем водопровода и канализации и своевременно устранять их неисправности. Невыполнение ответчиком данной обязанности состоит в прямой причинной связи с причинением ущерба автомобилю истца», – указано в решении суда.

Обязанность обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование системы и принимать меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений для «Водоканала» прописана в Правилах пользования системами коммунальной канализации Санкт-Петербурга.

Предприятие не согласно, что при потопах 3 и 9 июля оно могло действовать эффективнее либо вовсе не допустить. Несвоевременному устранению неисправностей «Водоканал» тоже находит объяснение:

«Ситуации с подтоплениями относятся к внештатным в связи с нерасчетными ливнями с высокой интенсивностью. В этом случае предприятие обязано как можно быстрее и оперативнее обеспечить бесперебойное водоотведение абонентов. В данных ситуациях обеспечение затрудняется климатическими ограничениями».

Гражданским кодексом установлена презумпция вины причинителя вреда. В случае с затопленными улицами у «Водоканала» есть шанс доказать, что он принял все меры для надлежащего исполнения своих обязательств. Но выжидательную тактику «само пройдет» нельзя назвать исчерпывающей. Это подтвердили в Смольном, пообещав модернизировать ливневую канализацию и наконец-то озадачиться перекрытием затопленных улиц.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»