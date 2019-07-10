«Тайна от(за)крытых кораблей». Жителей Петербурга пустят на военно-морской салон, куда именно — интрига

Одно из самых ожидаемых для российской промышленности событий — выставка вооружений — готовит сюрпризы для обывателя. Петербуржцам и их гостям готовы показать гордость отечественного военно-морского флота, осталось определиться с приоритетами.

Международный военно-морской салон начал работу в «Ленэкспо» 10 июля. Официальное открытие назначено на следующий день. Программа МВМС-2019 предусматривает не только спецпоказы, но и свободное посещение боевых кораблей, которым выпало быть экспонатами в этом году.

У причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории ошвартованы почти четыре десятка кораблей, катеров и судов. Из впечатляющих обывателя размерами — фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов» и десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков».

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Узнать, на какие именно корабли в эти выходные будет свободный доступ, оказалось сложнее, чем выяснить подробности происшествия на секретной лодке в Баренцевом море. В пресс-службе МВМС-2019 «Фонтанке» посоветовали за деталями обратиться в главкомат ВМФ. Круг замкнулся, когда в пресс-службе ВМФ направили за информацией к организаторам салона.

Девятый международный военно-морской салон проводится в Петербурге с 10 по 14 июля. По информации организаторов, зарегистрировано 353 участника, из них 28 иностранных компаний из 19 стран. С российской стороны выставка представлена продукцией крупнейших производителей вооружения и оборудования. Заграница показана товарами белорусских, китайских, швейцарских, немецких, индийских и корейских компаний.

Напомним, сегодня в рамках салона Невское проектно-конструкторское бюро представило макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин».