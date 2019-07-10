Законопроект петербургских депутатов об уголовной ответственности для 14-летних живодеров дошел до Госдумы

В Государственную думу РФ внесен законопроект, написанный петербургскими депутатами. Они предлагают отправлять живодеров в колонии пораньше, с 14 лет.

Согласно тексту пояснительной записки, которая вместе с другими документами 10 июля опубликована на сайте Госдумы, парламентарии из Северной столицы предлагают внести изменения в Уголовный кодекс и привлекать к ответственности по 245-й статье не с 16, а с 14 лет.

«На сегодняшний день несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными, даже если указанные действия были совершены группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в сети Интернет», – отмечают в Законодательном собрании Петербурга.

Проект уже получил отзывы российского правительства и Верховного суда. Обе инстанции сочли его недоработанным, в частности для одобрения не хватает как минимум подтверждения «статистическими, аналитическими и иными данными, свидетельствующими о необходимости предлагаемых изменений». В Верховном суде, кроме того, напомнили про тенденцию к гуманизации уголовного законодательства, а в правительстве — о криминализации общества. В Петербурге за законопроект отвечает депутат от «Единой России» Денис Четырбок.