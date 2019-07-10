Петербургский омбудсмен: Следственный комитет не получал сообщения о нарушениях на выборах

Несмотря на обращения Центризбиркома и Горизбиркома в правоохранительные органы по поводу нарушений в ходе избирательной кампании в Петербурге, сообщений об этом в региональном Следственном комитете не зафиксировано. Это сообщил 10 июля в ходе встречи с партиями и членами ЦИК петербургский омбудсмен Александр Шишлов.

«Мне пришёл ответ от Следственного комитета, в котором говорится, что сообщения о преступлениях в ходе выборов не регистрировались, уголовные дела не возбуждены», – отметил он.

Ранее Горизбирком публиковал обращения в следственные органы о нарушениях в ИКМО «Академическое», «Сергиевское», «Сампсониевское» и «Ржевка», где кандидаты не могли сдать документы на выдвижение. Обращения были составлены после инспекции члена ЦИКа Евгения Шевченко в эти избирательные комиссии. В частности, в «Сампсониевском» ему не удалось застать избирательную комиссию на месте.