Пока «мост глупости» отдыхает, а балку в Кудрово сняли, «Газель» застряла в доме на Художников

Свято место пусто не бывает: на въезде в Кудрово только убрали балку с ограничением по высоте 2,7 метра, как её «флаг» тут же подхватила аналогичная балка на въезде во двор жилого дома на севере Петербурга.

Под вечер 10 июля в арке дома 15 по проспекту Художников не прошла «Газель», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Люди не пострадали, чего не скажешь о кузове.

Этот ограничитель, пишут в группе, установили якобы по инициативе местных жителей, которым не нравится, что во двор проезжают грузовики – к находящимся там складам нескольких магазинов. Однако, как говорят, его можно объехать. «Я жил в этом доме. Четыре раза видел, как пожарные срезают этот ограничитель», – рассказывает участник группы Кирилл.

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Напомним, балку на въезде в Кудрово убрали в связи с реконструкцией дороги. Тем не менее, в Петербурге есть ещё много мест, где регулярно застревают грузовики. Самая же громкая знаменитость – «мост глупости» на Софийской улице – уже 1,5 месяца живёт без ДТП.