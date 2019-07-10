Гендиректор грузинского канала, на котором обматерили Путина, «плевать хотел» на экспорт вина и «Боржоми»
Руководитель телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия не переживает за экспорт грузинского вина и воды в Россию. Свобода слова, уверен гендиректор издания, важнее.
Слова Гварамии 10 июля приводит Sputnik.Грузия, высказался гендиректор в эфире программы «Акценты» на своем телеканале. Как и его подчиненный, ведущий Георгий Габуния, он позволил себе нецензурное. Телевизионщик считает, что журналистов практически принуждают говорить лестное о российском президенте, лишь бы не прерывать торговые отношения, а именно экспорт вина, вод «Боржоми» и «Набеглави».
«Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино. Что значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне. Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект? Валите и продавайте на Украине. Да ... весь народ. Нам чуть ли не запрещают выражать мнение, лишь бы ваш "Боржоми" туда поступал. Валите на Украину и продавайте там этот "Боржоми"», – вспылил Гварамия.
Позже на своей странице в Facebook он передумал включать в список производителей «Набеглави», назвав владельцев компании патриотами.
Ранее Владимир Путин сказал, что не хочет вводить санкции в отношении Грузии и запрещать местные напитки из «уважения к грузинскому народу». Запретить импорт предлагали российские депутаты, которым не понравилось оскорбительное высказывание в адрес Путина в эфире «Рустави 2».
Справка:
Отношения между двумя странами начали ухудшаться в июне. Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 числа. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Авиасообщение между Россией и Грузией было разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Во время авторской программы 7 июля в эфире телеканала «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. Сразу после этого несколько сотен жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить журналиста, а также гендиректора телеканала Нику Гварамию. Телеканал прекратил вещание.
Позже руководство телекомпании официально извинилось за случившееся, и вещание возобновилось. Действия Георгия Габунии осудили в том числе президент и премьер Грузии.