Гендиректор грузинского канала, на котором обматерили Путина, «плевать хотел» на экспорт вина и «Боржоми»

Руководитель телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия не переживает за экспорт грузинского вина и воды в Россию. Свобода слова, уверен гендиректор издания, важнее.

Слова Гварамии 10 июля приводит Sputnik.Грузия, высказался гендиректор в эфире программы «Акценты» на своем телеканале. Как и его подчиненный, ведущий Георгий Габуния, он позволил себе нецензурное. Телевизионщик считает, что журналистов практически принуждают говорить лестное о российском президенте, лишь бы не прерывать торговые отношения, а именно экспорт вина, вод «Боржоми» и «Набеглави».

«Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино. Что значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне. Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект? Валите и продавайте на Украине. Да ... весь народ. Нам чуть ли не запрещают выражать мнение, лишь бы ваш "Боржоми" туда поступал. Валите на Украину и продавайте там этот "Боржоми"», – вспылил Гварамия.

Позже на своей странице в Facebook он передумал включать в список производителей «Набеглави», назвав владельцев компании патриотами.

Ранее Владимир Путин сказал, что не хочет вводить санкции в отношении Грузии и запрещать местные напитки из «уважения к грузинскому народу». Запретить импорт предлагали российские депутаты, которым не понравилось оскорбительное высказывание в адрес Путина в эфире «Рустави 2».