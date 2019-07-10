Экопарку прописали конкуренцию. Антимонопольщики опять откатили миллиардный проект благоустройства в Юнтолово

Комиссия ФАС во второй раз не позволила отсеять неугодных от конкурса на строительство экопарка в Приморском районе.

Несмотря на объявление победителя, комиссия федеральной антимонопольной службы снова откатила назад конкурс по строительству «миллиардного» парка на Камышовой улице. Подрядчика на крупнейший проект благоустройства последних лет Смольный начал искать в феврале и нашел, может показаться, заранее. По крайней мере, «Профистрой Северо-Запад» настойчиво избавляют от конкуренции, несмотря на то, что схема уже дважды споткнулась о позицию контролеров. Сроки строительства между тем официально не сдвигаются, а «нежелательные» участники думают, не обратиться ли в суд.

Об оглашенном накануне решении комиссии ФАС «Фонтанке» рассказали источники в кругах, близких к организаторам конкурса. По их словам, жалоба одного из недопущенных претендентов – «ССУ-5» – была признана обоснованной. «Заказчик неправомерно отказал участникам с порядковыми номерами заявок «4» и «8» в допуске к участию в торгах, – пояснили в ФАС. – Заказчику было предписано устранить выявленные нарушения путем пересмотра первых частей заявок на участие в закупке». 4 и 8 — это заявки, собственно, «ССУ-5» и «Геоизол».

Подписывать контракт на строительство парка (если он все же будет когда-нибудь подписан) придется, согласно новой традиции, под саундтрек из «Санта-Барбары». История с выбором подрядчика затягивается, а главное — сюжет ходит одними и теми же кругами. О том, что северо-западнее перекрестка Яхтенная – Камышовая у Юнтоловского заказника появится парк в 75 га, заявили несколько лет назад, после того как стало понятно, что многострадального зоопарка здесь не будет. Инженерную подготовку начали в 2017-м, да так, что местные не на шутку встревожились из-за вырубки деревьев. Комблаг тогда успокоил: под нож пойдут только больные и аварийные, а также поросль.

Для скептиков рисовали перспективы. «Территория будет сочетать лесопарковую зону, где будет максимально сохранен ландшафт, и парковую – оборудованную всем необходимым для отдыха, – писал Смольный. – В парковой зоне, расположенной у жилой застройки, обустроят дорожки, площадки для отдыха, детские и спортивные уголки. В лесопарковой зоне, ближе к реке Глухарке, вмешательство в естественную среду будет минимальным. Здесь предстоит проложить пирсы и дорожки из природных материалов или на специальном деревянном настиле, который позволит сохранить от вытаптывания редкие растения, и оборудовать площадки для наблюдения за птицами».

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В конце февраля 2019 года центр комплексного благоустройства объявил конкурс на 1,18 млрд рублей. По плану, до октября 2021 года здесь должна появиться прогулочная зона с деревянными настилами, предполагается высадить около 6 тысяч деревьев. 17% финансирования заложены на 2019 год, 32% – на 2020-й, 51% – на 2021 год.

На этом этапе сюжет стройность и потерял. Один из участников конкурса, «Геоизол», пожаловалcя на требования по заполнению заявок, однако конкурс с грехом пополам докатился до определения победителя: в апреле им был объявлен «Профистрой Северо-Запад» Дмитрия Солопова, до этого подписавший со Смольном контракты на рекультивацию полигона «Новоселки» и реконструкцию Муринского парка. Только его заявку признали соответствующей требованиям, притом что за договор боролись «Геоизол» и «ССУ-5».

Обе компании с именем, постоянные подрядчики города. «Геоизол» Елены Лашковой в 2016 году заключил контрактов почти на 5 млрд рублей, в том числе — на достройку Синопского тоннеля, в 2017 году выручка предприятия превысила 6 млрд рублей. В 2019-м оно начало строить велодорожки для центра управления парковками и ремонтировать набережную канала Грибоедова. У «ССУ-5» Сергея Хомякова объемы несравнимо меньше, но компания регулярно работает для центра комплексного благоустройства: сейчас занята в Колпинском парке и на Новосмоленской набережной.

Отчислить «лишних» участников не удалось. Комиссия ФАС рассматривала жалобу «ССУ-5» и признала ее необоснованной; однако проверка показала, что и заявка «Профистроя» была не безгрешна (например, там, где речь шла о марке гравия и автоматических выключателей). Кроме того, в документации «установлены требования к товарам, вводящие участников закупки в заблуждение». В итоге ФАС отменила протокол рассмотрения единственной заявки.

Со второго захода получилось не лучше. Потенциальных заявителей стало больше, на этот раз пять, однако итог оказался прежним: «Профистрой Северо-Запад» снова был оставлен в гордом одиночестве и 9 июля объявлен победителем. В тот же день поступила жалоба от «ССУ-5». Компания оспаривала основания, на которых ее не допустили к участию. В пространном и детальном изложении (кстати, опять же касательно указанных характеристик выключателей) встречается формулировка: «считаем, что при трактовке заказчика данное требование было изначально направлено на введение участников в заблуждение». Итог угрожающий: «Прошу комиссию ФАС России провести внеплановую проверку единственной допущенной для участия в закупке заявки, передать материалы данного дела в органы прокуратуры с целью проведения дальнейшей совместной проверки». В «ССУ-5» «Фонтанке» сообщили, что руководство в отъезде, и попросили перезвонить в другой день.

Судя по объяснению ФАС, принципиально эта жалоба ничего уже не меняла, решение приняли раньше и в связи с другим обращением. «5 июля комиссия ФАС России рассмотрела жалобу компании «Актюбинск» на действия Санкт-Петербургского ГКУ «Центр комплексного благоустройства» и комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга при проведении закупки, – рассказал «Фонтанке» начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов. – Доводы жалобы были признаны обоснованными. В закупочной документации содержались ненадлежащие требования к составу заявки на участие в закупке. Например, такие избыточные требования, как конкретные показатели товаров, которые могут быть известны только по результатам проведения испытаний определенной партии». Тогда же, при проверке выяснилось, что ЦКБ неправомерно отказал двум участникам в допуске.

СПАРК идентифицирует ООО «Актюбинск», в частности, как одного из крупных подрядчиков «Ленэнерго». Однако в правах, судя по решению ФАС, восстанавливают заявки именно «Геоизола» и «ССУ-5». «Геоизол», к слову, тоже направил жалобу, уже после того, как антимонопольщики развернули процедуру. Она так же непроста для понимания, как и претензии «ССУ-5», но выглядит симпатичнее: все-таки в данном случае компании отказывали на основании какого-то не такого «диаметра кроны сосны» и ширины пандуса.

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Компания не машет кулаками после драки — ответ ФАС ей пригодится, если предприятие пойдет в суд. А оно может. Как объяснил «Фонтанке» источник, близкий к «Геоизолу», все упирается в обеспечительный платеж, который участники вносят для участия в конкурсе. В данном случае из-за высокой стоимости контракта он достигает почти 60 млн рублей. То есть при участии 5 компаний в уполномоченном банке собрано 300 млн.

«Деньги стоят денег, – рассказывает собеседник «Фонтанки». – Средства на участие в аукционах берутся в кредит целевым образом. Так что, не считая внутренних затрат на подготовку сложнейшей документации, компания тратит еще и на заём. Когда она подает заявку, 60 млн уходят на спецсчет площадки и ждут решения комиссии. После того, как заявку отклоняют, эти средства возвращаются в банк-кредитор, то есть участник к ним не прикасается, но платит за них. Здесь такое произошло уже дважды. И если ФАС доказано, что это вина заказчика, почему компании-то должны за это платить? Такое происходит часто, но в данном случае смущает и сумма, и упорство заказчика; все – не первый год замужем, не какие-то фирмы ниоткуда, и хотят на равных побороться за контракт».

В комитете по благоустройству намеки на ангажированность отрицают. «Закупки проводятся гласно: вся документация, все решения и основания, по которым они приняты, – опубликованы, открыты, – сообщили в ведомстве. – Комиссия рассматривает заявки с точки зрения их соответствия положениям о конкурсной документации и законодательству о конкурсной системе. В момент принятия решения о допуске заявок у комиссии и заказчика нет информации об участниках (только номера заявок)».

Горожанам, в свою очередь, более или менее все равно, кто построит им обещанный парк, их больше интересует качество и сроки. За то время, пока тянется эта эпопея, сменился даже глава центра комплексного благоустройства, но пока от горизонта 30 сентября 2021 года Смольный не отказывается. Между тем постоянство заказчика уже затянуло конкурсные процедуры на пару месяцев. Подписать «Профистрой» в апреле не получилось. Именно тогда начался агротехнический период, в течение которого можно проводить благоустройство и который заканчивается в октябре. Сейчас он уже в разгаре, а на площадку так никто и не вышел.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»