СМИ: Поставщика подводных беспилотников для Минобороны подозревают в хищении десятков миллионов рублей

Следственный отдел ОМВД по столичному району Академический возбудил уголовное дело на московскую компанию АО «Тетис Про». Как пишет 10 июля Baza, компания занимается «оснащением госпредприятий и силовых ведомств оборудованием для мониторинга и охраны акваторий».

По данным издания, в 2015 году «Тетис Про» заключила госконтракт с Минобороны на поставку из Исландии четырёх автономных необитаемых подводных аппаратов «Гавиа» (АНПА «Гавиа»). Стоимость контракта составила 412 млн рублей. Как уточняет Baza, компания параллельно заключила договоры с несколькими фирмами на поставку комплектующих к подлодкам. При этом из Исландии «Гавии» прибыли полностью укомплектованными, а фирмы оказались фиктивными. Точная сумма ущерба пока не известна.

«Полиция подозревает, что, предварительно, в результате нехитрой схемы в «Тетис Про» положили себе в карман несколько десятков миллионов рублей. За мошенничество в особо крупном размере им теперь грозит до десяти лет тюрьмы», – утверждают журналисты.

В компании заявили, что им ничего не известно об уголовном деле.

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«Ну, есть, конечно, споры, но это в рамках хозяйствующих: они нам должны, мы им должны и так далее. Какие-то рабочие моменты, грубо говоря, как обычно. Не знаю, кто там провокацию эту устраивает», – сказал руководитель юридической службы «Тетис Про».

Отметим, подлодки «Гавиа» предназначены для выполнения спасательных и боевых задач. Их используют для поисковых операций, разведки и разминирования.