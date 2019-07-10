Замминистра иностранных дел РФ заявил о «резких расхождениях» со Штатами после встречи с замгоссекретаря США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 10 июля встретился в Хельсинки с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом. По словам Рябкова, стороны обсудили вопросы, которые осложняют отношения Москвы и Вашингтона, а в Госдепе заявили, что Хейл и Рябков беседовали об «отношениях РФ и США и влиянии региональных вызовов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии» и указали на «негативные действия» Москвы, которые мешают прогрессу, пишет ТАСС.

«В принципе, задача состояла в том, чтобы посмотреть, как диалог, который все-таки у нас идет по некоторым, в том числе крупным, сюжетам, влияет на общую ситуацию в преломлении к российско-американским отношениям и можно ли нащупать дополнительные ресурсы, которые позволили бы ситуацию стабилизировать и начать выправлять нынешнее в целом достаточно сложное и запутанное состояние этих отношений», – рассказал Рябков.

Он также сообщил об отсутствии прогресса по вопросу российской дипсобственности в США. Также Рябков констатировал «резкие расхождения» с Вашингтоном во взглядах на Венесуэлу и Иран.

«Замгоссекретаря подчеркнул, что в то время как США стремятся сузить разногласия и способствовать развитию сотрудничества с Россией по ряду глобальных проблем, негативные действия России продолжают оставаться барьером для прогресса в наших двусторонних отношениях», – говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.