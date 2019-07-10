«Чижика» не пустила к «Народному» редкая «японка»

Трамвай «Чижик» снова попал в неприятную историю на проспекте Косыгина у магазина «Народный». Несколько дней назад электрический транспорт встал из-за нерадивого водителя, припарковавшего машину у самых путей, а сегодня, 10 июля, трамвай и вовсе был атакован минивэном Toyota Previa – это редкая в России праворульная модель.

Фотографии происшествия публикуют группа «Ладожская рулит! Красногвардейский р-н» «ВКонтакте» и телеграм-канал «Мегаполис». Судя по всему, никто не пострадал.

Заезд в «карман» на Косыгина, после пересечения с Индустриальным проспектом, сложное место, отмечают автомобилисты. Дорогу здесь пересекают рельсы, а автомобилисты должны пропускать трамваи, но часто даже не вспоминают о них. При этом трафик в «кармане» высокий: сюда заезжают не только жители окрестных многоэтажек, но и многочисленные покупатели магазина «Народный».