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Арт-Парк
11.07.2019 10:15
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Трое в парке, не считая ярмарки. Андрей Литвинов о своем видении арт-парка на месте судебного квартала

Эксперт по созданию общественных пространств рассказал, почему состояние души посетителя парка - не просто слова, а информация, которая продиктует облик зеленого пространства. И почему важно, чтобы в жюри проекта арт-парка на Петроградской стороне были не только архитекторы.

Трое в парке, не считая ярмарки. Андрей Литвинов о своем видении арт-парка на месте судебного квартала

Александр Коряков/Коммерсантъ

В центре Петербурга впервые с 1995 года, когда был заложен парк имени 300-летия, появится новое зеленое пространство. Арт-парк на набережной Малой Невы между Тучковым и Биржевым мостами. Руководитель архитектурного бюро Lifequaliti Андрей Литвинов (автор проектов обновления СКК «Петербургский», театра в парке «Сириус» в Адлере и каскадного парка в устье реки Смоленки в Петербурге) рассказал, как можно найти место для разных состояний петербургской души и потребностей горожан на девяти гектарах.

– У Петербурга, наконец, должен появиться новый парк – на месте судебного квартала. Каким его сделать, чтобы проект был успешным и популярным у горожан?

– Я слежу за ситуацией по проекту судебного квартала, знаю, что там должен появиться арт-парк. Слышал, что город будет проводить международный конкурс на его концепцию. Уверен, что в рамках него будут представлены интересные решения. Но важно не только, кто разрабатывает концепцию, важно, в том числе, кто будет оценивать. Если в состав жюри будут входить только представители архитектурного сообщества, ничего хорошего, как всегда, не будет. Потому что важность проекта выходит за рамки оценки только представителями архитектуры и дизайна. Уверен, что городские власти пригласят меня сделать предложение, как я вижу развитие данной территории, хотя всякое может быть.

– А кто  еще должен войти в жюри?

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– Городская урбанистика -  это совокупность факторов и комплексный подход. Что касается жюри конкурса, архитектор там должен быть один, и, надеюсь, он не будет никаким образом связан с архитектурным бизнесом Санкт-Петербурга. Считаю, что жюри такого конкурса должно включать в себя по одному авторитетному представителю из каждой области развития: социологии, культуры, образования, безопасности, экологии, здравоохранения, транспорта, политики, экономики, науки. Чтобы оценивать работы с учётом разных аспектов эволюции общественной среды и устойчивого развития территории. Фамилии называть не хотелось бы, так как их должны определить городские власти. Но от культуры это, например, мог быть Лев Лурье, из остальных сфер – представители такого же высокого уровня.

– Каким вы, хотя бы навскидку, видите парк?

– Не могу полностью раскрыть свою идею, так как будет конкурс, но несколько слов сказать могу. Территория слишком большая для одного парка, я хочу предложить сделать три тематических парка, связать их пешеходными мостами и сделать общую трехуровневую площадь между ними. Средний парк предполагаю сделать на платформе, по принципу «Зарядья». В качестве системы навигации в парках буду предлагать концепцию в стиле Urban Art. Пора уже активировать это место, сколько можно держать его за железным забором.

– Есть признанные лучшие современные парки мира. Могли бы вы назвать примеры, на которые Петербургу можно ориентироваться?

– Есть хорошие парки, но в один из них ты приходишь отдохнуть, получить психологическую разгрузку, спокойно посидеть, чтобы никто не шумел, получить релакс, душевное успокоение, немножко снять стресс. В другие ты приходишь для других целей: спортом заняться, за развлечениями – ярмарки, движуха, люди. То есть наоборот, тебе скучно, и нужны общение, коммуникация, активности, познакомиться с кем-то… Это совершенно другой парк. Территория судебного квартала достаточно большая, и на ней можно сделать несколько парков, которые удовлетворяли бы потребности горожан. Причем это одни и те же люди, которым в разные периоды, дни, недели хочется разного. Нужны условия, чтобы одни функции не мешали другим. Когда все это перемешано, получается, что формально это парк, много людей, но ты пришел, посмотрел – и ушел.

– То есть в зависимости от настроения ты идешь либо в одну, либо в другую часть парка?

– Именно. Необходимо зонирование под разные состояния души, под разные интересы. Некоторые желания не мешают друг другу, а другие создают некий дискомфорт. Любой процесс формирования такого пространства происходит на основании исследования. Необходимо рассказать об этом людям, чтобы получить обратную связь. Это и опросы, и представление тестовых вариантов как примеров, статистика посещения, местные особенности, которые характерны для горожан. В каких-то городах определенные вещи воспринимаются хорошо, где-то – не нравится, и люди по-другому это воспринимают, может, не готовы или другой менталитет. Все нюансы – очень важные. Такие исследования у нас в компании ведутся постоянно. Это непрерывный цикл по таким значимым проектам как общественные пространства, которые любой город формирует для людей. Тогда мы задаемся вопросом: что это за место и каким мы хотим его видеть.

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– Мы – это горожане?

– Горожане. Но этого мало, потому что горожане сегодня хотят видеть одно, завтра – другое. Мы понимаем, что абсолютно идеальной картины нет, но постоянно пытаемся к этому приблизиться. Делать 9 га в однообразном формате не хотелось бы. Даже если взять парк «Зарядье», визуально он меньше, но его абсолютно достаточно для той функции, которую он выполняет. Я рассмотрел бы зонирование на несколько тематических парков, посвященных разным кругам интереса, возможно, одного и того же человека. Сегодня он пошел один, завтра – с семьей, детьми. Когда территория «освободилась», я начал продумывать, как ее обустроить. Дальше, если объявят конкурс и меня пригласят в нем участвовать, буду эти вещи, естественно, развивать и додумывать. Пока есть некий стержень, понимание, что должно быть три парка и между ними – площадь.

– Почему именно площадь?

– Это исторически место, где люди (в нашем случае, из тематических парков) сходятся вместе, для того чтобы, как бы это ни звучало, – поесть. Это ярмарочный формат. Это как в Москве сделан фуд-молл «Депо». Модный вариант рынка, который пропагандирует в том числе и фермерскую историю.

– То есть такой полуоткрытый фуд-корт?

– Ярмарки всегда проводились на площади. Даже сейчас в исторических центрах европейских городов придешь в выходные – какая-нибудь ярмарка. То фермеры съезжаются, то еще какая-то тематика. Допустим, взять «Новую Голландию». Круглая «Бутылка», в которой находятся разнообразные ресторанчики. Площадь всегда включает в себя общественное питание в том или ином виде. А дальше уже люди расходятся по интересам.

– Такая коммуникативная зона для людей с разными состояниями души?

– Их приведет чувство голода (смеется). На самом деле, еда же не просто физиологическая потребность, а еще и один из видов искусства, его разнообразие и культурные особенности – тоже очень интересно.

– А театр Эйфмана будет уместен в арт-парке?

– Мне кажется, будет, потому что театр Эйфмана будет в Санкт-Петербурге, в каком именно месте он бы ни находится. Это театр для города, самодостаточный объект. Главное, чтобы он находился в городе и до него было удобно добраться. Просто делать шаг назад сейчас…как я понимаю, уже есть проект, очень много уже сделано.

Беседовала Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

Напомним: «Фонтанка» запустила проект, в рамках которого горожане могут предложить свое название будущего арт-парка на проспекте Добролюбова, на месте «Судебного квартала» в Петербурге, и проголосовать за понравившиеся варианты.

Предложить свой вариант названия будущей зеленой зоны вы можете, пройдя по ссылке https://park.fontanka.ru/.

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