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Власть
10.07.2019 18:36
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Больше сотни оппозиционеров, прорвавшись через очереди из бородатой молодежи и бюрократию, получили шанс стать муниципальными депутатами

С помощью проекта «Объединенные демократы» в качестве кандидатов в муниципальные депутаты к полудню 10 июля зарегистрированы 102 жителя Петербурга. Еще 23 получили отказы, но юристы решения будут оспаривать. 

Как сообщил «Фонтанке» координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров, больше всего кандидатов были зарегистрированы в Калининском, Кировском, Невском, Приморском районах. Удостоверения получили 102 человека, большая часть еще ждет решений. 

23 человека пока кандидатами не стали, избирательные комиссии в муниципалитетах им отказали под разными предлогами. «Самая распространённая причина отказа — ошибки в документах о выдвижении от политической партии или их отсутствие. Среди других оснований: ошибки в банковских документах (отсутствие отметки об оплате изготовления подписных листов), помарки в данных избирателей в подписных листах, несоответствие адреса регистрации по паспорту избирателя с базой ФМС. Были случаи признания подписей поддельными без экспертизы графолога», – рассказывает Пивоваров. 

Ранее «Фонтанка» собрала самые абсурдные предлоги, по которым комиссии отказывали потенциальным депутатам. На данный момент штабу Навального удалось зарегистрировать 63 человека, отказы в регистрации получили 34. У петербургского «Яблока» зарегистрированных кандидатов пока 67, а не допущенных до выборов — 122. 

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Среди тех, кто получил удостоверения с помощью «Объединенных демократов», например, председатель Василеостровского отделения партии «Яблоко» Владимир Силантьев, который, в частности, предлагал сделать Смоленское лютеранское кладбище музеем, он намерен занять депутатское кресло в МО «Остров Декабристов». Тимур Расулов поборется за право стать депутатом в МО «Оккервиль», он на страницы «Фонтанки» попадал после копирования творчества уличного художника Бэнкси возле здания Конституционного суда. Никита Юферев планирует стать депутатом МО №65 в Приморском районе, его активность в свое время сосредоточилась вокруг «смертельного перехода» на Туристской улице. Петр Трофимов зарегистрирован ИКМО «Озеро Долгое». В политику он пошел после увольнения из «Почты России» – отчаявшийся из-за маленькой зарплаты почтальон на бланках извещений печатал фразу «Они делают вид, что платят нам, мы делаем вид, что работаем. Бедный почтальон». 

С того момента, как потенциальные кандидаты понесли в ИКМО документы, их регулярно били и задерживали, члены комиссий от них убегали и оставляли в одиночестве с вибровозбудителями. Но есть и беспроблемные случаи. Например, в муниципалитете «Гавань» удостоверение получила дочь погибшего сенатора и бывшая жена футболиста Кержакова Милана Тюльпанова. Пока что потенциальный депутат избирательной кампанией, похоже, увлечена не сильно. Судя по ее странице в Instagram, Милану больше увлекает создание «масок» – графических эффектов для размещаемых фотографий.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свершилось – моя первая маска? Как вам?) Старалась не добавлять ничего лишнего,хайлайтер,коррекция и лепестки? К сожалению,инстаграм пока не даёт разрешения блогерам добавлять маски к себе в инстаграм,произойдёт это только в конце августа? Но,чтобы затестить ее,вам всего лишь надо перейти по ссылке в моей шапке профиля и в приложении Facebook она сразу откроется ? Делайте сторис,отмечайте меня,чтобы я вас увидела,и самые удачные я добавлю в свою ленту,а после в актуальное??

Публикация от Тюльпанова Милана (@milana_tulpanova)

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