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Власть
10.07.2019 18:14
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Обещали деньги и шутили про ГУЛАГ. Журналисты опубликовали запись переговоров помощников вице-премьера Италии с россиянами

Американское издание Buzzfeed 10 июля опубликовало расшифровку почти часовых переговоров между посланниками вице-премьера Италии Маттео Сальвини и тремя высокопоставленными чиновниками из России. В московском отеле они якобы обсуждали будущее Европы, инвестирование нефтяных денег в итальянских правых, российские интересы и шутили про ГУЛАГ.

«18 октября 2018 года в гостинице «Метрополь» в Москве Джанлука Савоини, близкий и давний помощник вице-премьера Италии Маттео Сальвини, и еще пять человек — трое россиян и два итальянца — обсудили условия возможной сделки по тайному переводу около 65 миллионов долларов российских нефтяных денег партии Сальвини Lega на ее европейскую избирательную кампанию», – пишет Buzzfeed, предвосхищая расшифровку диалога. 

Савоини — единственный, кого удалось точно опознать на аудио. Он, скорее всего, не подозревает, что ведется аудиозапись, поэтому предельно откровенно выражает  свои взгляды. «Мы хотим изменить Европу. Новая Европа должна быть близка к России, как и прежде, потому что мы хотим сохранить наш суверенитет», – говорит Савоини, нахваливая своего босса Маттео Сальвини. 

Итальянские партнеры настаивают, что примут финансовую помощь от России, однако в этом деле важна «скорость», так как выборы уже в мае. Россияне, которых также не удалось опознать, с ними согласны в вопросе поддержки. Одного из русских, судя по репликам, зовут Илья, второго — Юрий, а третьего — Андрей. 

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Мужчины уверены, что в Европе нужно поддерживать евроскептиков, потому что они исповедуют похожую идеологию. «Марин Ле Пен, "Альтернатива для Германии" и эта третья крупнейшая партия в Финляндии (скорее всего, речь идет об «Истинных финнах». – Прим. ред.)», – перечисляет один из россиян. 

Кроме того, на переговорах обсуждалась схема по продаже трех миллионов тонн нефти для итальянской Eni через несколько компаний. 

Между участниками диалога, кажется, установлены неформальные отношения, так как они позволяют себе иногда шутить. 

«Если у вас есть ГУЛАГ, мы можем выслать вам немного [людей] из Италии. ГУЛАГ. ГУЛАГ! Это шутка, но если у вас есть ГУЛАГ, мы отправим вам много людей», – говорит один из итальянцев, уточняя, что у правых в республике много врагов. 

Савоини уже прокомментировал произошедшее, назвав историю с записью «фантазиями» журналистов. Однако он не стал отрицать, что в это время находился в России вместе с Сальвини. Как пишут итальянские СМИ, в Москве лидер Lega мог провести переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком. 

Напомним, что партия Маттео Сальвини стала триумфатором выборов в Европарламент, набрав 34,26% и обогнав Демократическую партию Николы Дзингаретти более чем на 10%. Сальвини неоднократно отрицал получение денег из других стран.

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