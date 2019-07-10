«Теодор уже работает в Санкт-Петербурге». Сергей Капков рассказал о новом месте работы дирижера Курентзиса

Бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков рассказал журналистам, что знаменитый дирижер Теодор Курентзис «уже работает в Санкт-Петербурге».

«Он уже принял предложение о работе», – сообщил Капков 10 июля корреспонденту URA.RU, не уточнив деталей.

Ранее от разных источников неоднократно поступала информация, что Теодор Курентзис со своим оркестром MusicAeterna обоснуется в Доме Радио на Итальянской улице. Однако официально ее не подтверждают.

В зале и студиях Дома Радио регулярно проводились репетиции и записи симфонических оркестров.

Напомним, Теодор Курентзис объявил об уходе с поста худрука Пермской оперы 21 июня, а спустя несколько дней обнародовал прощальное письмо своим слушателям и коллегам, в котором обвинил местные власти в неспособности понять творческих людей и в отсутствии чувствительности. Среди тех, кто высказал сожаление об уходе Курентзиса и предсказал образование в Перми культурной «ямы», был режиссер Александр Сокуров.