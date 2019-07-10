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Финляндия
10.07.2019 18:21
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«Тела скидывали в ров». В Ленобласти из неучтённого захоронения времён Зимней войны подняли останки 113 красноармейцев

Крупное неучтённое захоронение солдат и офицеров Красной Армии, погибших зимой 1940 года в ходе боёв Советско-финской войны, обнаружено в районе поселка Медянка Ленинградской области. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Совместную экспедицию проводили военнослужащие Красносельской мотострелковой бригады ЗВО и поискового отряда «Советский патриот». Как рассказала «Фонтанке» командир отряда «Советский патриот» Ольга Богданова, к концу экспедиции подняли останки 113 человек.

«Место нам показали местные жители, сказав, что там когда-то стояла тумба с красной звездой. В апреле мы сделали контрольное шурфление и обнаружили останки, – рассказала «Фонтанке» Ольга Богданова. – В братской могиле лежали останки бойцов, погибших в сражениях на северо-западе Карельского перешейка на заключительном этапе Советско-финской войны. Все военнослужащие были захоронены посредством сброса в ров».

По подписной ложке поисковикам удалось предварительно установить личность одного бойца. Среди предметов быта, вооружения, обмундирования и экипировки был обнаружен стальной шлем советского производства, портупеи, кобуры, подсумки, знак ГТО, часы, ложки. Большое количество найденных медицинских предметов говорит о том, что в районе Медянки (Ниемеля) находилось медучреждение. Были подняты также две женщины в звании младших лейтенантов, при них были медицинские принадлежности и флакон духов.

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«Тела скидывали в ров». В Ленобласти из неучтённого захоронения времён Зимней войны подняли останки 113 красноармейцев

Кровопролитные бои в окрестностях села шли в феврале 1940 года.

По словам Богдановой, в следующем году поиски продолжатся. «Нужно будет проводить разведку местности. По данным архива, в этом районе было захоронено 336 бойцов, – говорит командир отряда. – На территории Советского городского поселения Выборгского района, по информации Государственного военного архива по карте за 1940 год, ещё около 10 таких захоронений. Они пока не найдены».

Обнаруженные останки будут захоронены с воинскими почестями в ходе траурной церемонии осенью на воинском захоронении № 32 у станции Матросово в Ленинградской области.

Ранее по теме: Разделение по национальному признаку, побои и тяжелая работа. Как жили советские пленные в финских лагерях

 


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