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Бизнес-трибуна
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10.07.2019 18:00
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О, спорт, ты – мир!

Всемирная организация здравоохранения провела крупномасштабное исследование, которое выявило, какие факторы влияют на здоровье человека.

О, спорт, ты – мир!

shutterstock.com

Оказалось, и вполне предсказуемо, что на 53% здоровье зависит от нашего образа жизни – что мы едим, как часто нервничаем, какими вредными привычками страдаем и достаточно ли занимаемся спортом. Еще на 20% здоровье человека зависит от состояния окружающей среды. И оставшуюся часть составляют наследственные факторы.

Получается, чтобы прожить долгую счастливую жизнь, надо вырабатывать полезные привычки и жить в благоприятной окружающей среде. Такая возможность есть у жителей «Образцовых кварталов» на «Царскосельских холмах» в Пушкинском районе. Это не только один из самых зелёных и чистых районов Петербурга, но и очень спортивный.

Физкультпривет

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) набирает популярность во всём мире. Современные люди, независимо от возраста, всё чаще выбирают экологические продукты, правильный сон, позитивное мышление, физические нагрузки. По данным ВЦИОМ, сегодня спортом занимаются 55% россиян. Не входите в их число? Значит, ещё не нашли для себя подходящую активность. Спорт – это не обязательно изнурительные тренировки. Это отдых, удовольствие и новые друзья. 

Командные игры – волейбол, футбол, теннис, бадминтон, хоккей – хорошо помогают поддерживать физическую форму. В процессе тренировок укрепляются опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая и дыхательная системы, тренируются мышцы, гибкость суставов. Что ещё важнее – спорт вырабатывает такие личностные качества, как смелость, настойчивость, дисциплинированность, ответственность, умение работать в команде. Регулярные физические нагрузки помогают бороться со стрессами, улучшают самооценку и настроение.

Взять новую высоту

Летом 2019 года на прилегающей к «Царскосельским холмам» территории открывается многофункциональный спортивный комплекс «Высота». Жителям «Образцовых кварталов» повезло: можно тренироваться рядом с домом. Уже построены два современных спортивных сооружения для занятий пляжным и зальным волейболом, футболом, теннисом, популярным ракетлоном – ракеточным многоборьем. В спортцентре организуются секции самбо, дзюдо, занятия йогой, пилатесом, аэробикой, хореографией. Тренироваться в «Высоте» могут как взрослые, так и дети. Поля оборудованы для пляжного волейбола, мини-футбола, построен спортивный паркетный теннисный корт и корт с грунтовым покрытием. Ведётся обустройство административного здания, где разместятся раздевалки, кафе и ресторан. Комплекс уже работает в тестовом режиме, торжественное открытие «Высоты» запланировано на осень.

shutterstock.com
shutterstock.com

Хоккей без границ

Уже в сентябре спортсменов и приверженцев здорового образа жизни «На Царскосельских холмах» примет современная Ледовая арена. Перед жителями «Образцовых кварталов» и всеми спортивными петербуржцами откроются новые возможности заниматься хоккеем и фигурным катанием круглогодично. Эти зрелищные виды спорта всегда притягивают внимание болельщиков. В настоящий момент завершается обустройство нового спортивного объекта, в нём разместятся профессиональная ледовая арена, трибуны для зрителей, раздевалки для спортсменов и судей, сушилки для спортивного инвентаря, прокат и заточка коньков. Рядом с Ледовой ареной в перспективе появятся еще два крытых катка размером 20 на 40 метров – для тренировок фигуристов и вратарей.

По коням!

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Один из красивейших видов спорта, присоединиться к которому можно в сознательном возрасте – конный спорт. Досуг аристократов сегодня доступен практически всем жителям Пушкинского района. Рядом с «Образцовыми кварталами» работает конно-спортивный клуб «Райдер». Клуб предлагает занятия со взрослыми и детьми старше 3-х лет. Разработаны программы для всадников различного уровня подготовки. Работа с детьми осуществляется только по индивидуальным программам.

С каждым клиентом проводится инструктаж по технике безопасности. Обязательно заключается договор страхования жизни – разовая или годовая страховка оформляется на месте. В команде клуба состоят профессиональные тренеры и опытные лошади, которые могут стать для вас партнёрами и друзьями. Занятия проходят на открытой песчаной площадке и в манеже. Тренировки помогут начинающим обрести навыки верховой езды, а опытным всадникам – улучшить свои спортивные качества.

Любить жизнь, заботиться о здоровье, приучать к спорту детей – что может быть естественнее для современного человека? Пушкинский район открывает для этого все возможности. Комплексное освоение территории «На Царскосельских холмах» предусматривает параллельное строительство комфортного жилья и социальной инфраструктуры, развитие транспортной сети, спортивного окружения, деловой среды, культурно-развлекательной зоны.

Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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