В «Зените» объяснили, откуда взялась красная форма и будут ли в ней выходить на поле

Петербургский футбольный клуб «Зенит» прокомментировал «Фонтанке» форму красного цвета, фотографии которой ранее появились в соцсетях.

«Никаких поводов для беспокойства ни со стороны болельщиков, ни со стороны прессы нет. Это стандартная практика: в клубе представлены все цветовые образцы формы голкипера на сезон от основного экипировщика команды – компании Nike. Но это совершенно не значит, что красная вратарская форма будет использоваться как игровая. Это образцы. А неделю назад «Зенит» уже представил игровые комплекты вратарской формы зелёного, желтого и чёрного цветов. Красная существует в одном экземпляре — это образец, как и все остальные цвета», – заявил 10 июля пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

Напомним, 4 июля на «Газпром Арене» «Зенит» представил новую форму на сезон 2019/20. В презентации участвовали Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев. Форма произведена из переработанного полиэстера. Для создания одного комплекта в среднем используется 16 пластиковых бутылок, переработанных в полиэфирную ткань.