В список ста самых высокооплачиваемых знаменитостей Forbes россияне не вошли. В рейтинге всего 16 женщин

Рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал 10 июля американский Forbes. Россияне в список не вошли.

На первом месте — певица Тейлор Свифт, чье состояние журналисты оценили в $185 млн. Серебро досталось модели Кайли Дженнер ($170 млн). Третье место за рэпером Канье Уэстом ($150 млн). В первую десятку также вошли футболисты Лионель Месси (4-е место, $127 млн), Криштиану Роналду (6-е место, $109 млн) и Неймар (7-е место, $105 млн). Замыкает топ-10 также спортсмен — боксер Сауль Альварес ($94 млн).

Всего в список вошли 34 спортсмена, 38 музыкантов, 11 актеров, 2 писателя, 2 комика, иллюзионист Дэвид Копперфильд (37-е место, $60 млн) и 12 человек в категории «Персоналии» (модели, ведущие, шеф-повара). Из ста человек всего 16 — женщины, зато две из них попали в тройку лидеров. На последнем месте также женщина — Селин Дион ($37,5 млн).