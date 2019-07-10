Возле «Гранд Каньона» из окна упал двухлетний ребенок. Он пролетел шесть этажей и выжил

С различными травмами после падения с высоты в больнице Раухфуса оказался двухлетний житель Выборгского района Петербурга.

По информации «Фонтанки», мальчик, которому только весной исполнилось два года, упал из окна шестого этажа дома №5 по улице Шостаковича около четырех часов дня 10 июля. Он получил серьезные травмы, но остался жив. Ребенка спасают врачи Детского городского клинического центра им. К. А. Раухфуса.

Напомним, вечером 4 июля на Английском проспекте пострадал двухлетний ребенок. Он упал с высоты третьего этажа и также попал к врачам из Раухфуса.