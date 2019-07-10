Девять человек пострадали и один погиб при встрече двух Hyundai на дороге в Пелешах

В столкновении двух легковушек в Сланцевском районе Ленобласти днем 10 июля травмы получили сразу 10 человек, включая двух детей. Для одной пассажирки они стали смертельными.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 14 часов на 2-м километре дороги Гостицы – Пустомержа, в районе деревни Пелеши. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Sonata при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai i40.

В результате аварии в «Сонате» погибла 53-летняя пассажирка. Еще один пассажир, мужчина, получил тяжелые травмы. Водитель машины, мужчина лет 35 на вид, а также трое пассажиров – мужчина, женщина и девочка 2013 года рождения – получили травмы средней тяжести. Ребенок находился на руках.

Во втором «Хёндэ» пострадали 41-летний водитель и трое пассажиров: 19-летний парень, женщина 42-х лет и 11-летний мальчик. У всех состояние средней тяжести.

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Как уточняет «Дорожный инспектор», в Hyundai Sonata eхала семья: жена, муж, два сына, невестка и внучка. Бабушка погибла. «Теперь друг на друга кивают, не признаваясь, кто был за рулем», – пишут в группе.