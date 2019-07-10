Эксперты ГК «Полис Групп»: стоимость строительства в городе и области сравнялась

ГК «Полис Групп»

Норматив стоимости 1 кв. метра жилья в России на второе полугодие 2019 года составил 45,1 тыс. руб. Такие данные представил Минстрой. Соответствующий приказ опубликован в «Российской газете». Также в документе закреплен аналогичный показатель для каждого субъекта РФ на 3 квартал 2019 г.

Эти нормативы необходимы для расчета размеров социальных выплат гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

Для Санкт-Петербурга норматив стоимости 1 кв. м составил 76,1 тыс. руб., для Ленинградской области – 49,7 тыс. руб. Несмотря на то, что Северная столица вошла в список городов с наиболее высокой стоимостью квадратного метра, эксперты считают такие цифры несколько заниженными.

«Сегодня себестоимость строительства в городе и области почти сравнялись, – говорит директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова. – Именно поэтому многие застройщики вновь стали более внимательно присматриваться к городским проектам, где стоимость реализации выше, соответственно маржинальность проектов предпочтительней. Прибавку к затратам в областных проектах дают сложности с подключениям к сетям: иногда точка подключения находится в несколько десятков километрах от проекта, затраты на инфраструктуру – детские сады, школы, дороги. Стоимость земельных участков при этом в последние годы также росла, особенно если мы говорим о ближнем поясе – приграничных к городу районах».

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