Зеленский хочет сделать Чернобыль символом новой Украины. Он подписал указ об открытии зоны для туристов

Украинский президент 10 июля подписал указ, который должен сделать из чернобыльской зоны «туристический магнит», однако для этого необходимо избавиться от запретов и коррупции.

«Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины», – цитирует заявление Зеленского издание Strana.ua.

По его словам, необходимо создать «зеленый коридор» для туристов. Украинский президент уверен, что нужно избавиться от очередей, внезапных проверок, а также запретов снимать фото и видео.

Он полагает, что Чернобылю под силу стать «туристическим магнитом» и «одним из символов новой Украины».

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Ранее государственное агентство по управлению зоной отчуждения сообщило, что 10 июля президент станет гостем церемонии ввода в эксплуатацию нового защитного саркофага. Его построил Евросоюз над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции. Сооружение должно прослужить 100 лет.

Интерес к Чернобылю как туристическому объекту усилился после одноименного сериала от HBO. Агентство Reuters в начале июня сообщало о 40% росте интереса путешественников к этому направлению.