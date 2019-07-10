Спрямить трубу и перекрыть движение. В Смольном придумали, как бороться с дождевыми наводнениями

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал поручение подготовить программу модернизации ливневой канализации на фоне подтоплений в Приморском районе. В районе проблемной Парашютной улицы трубу пустят по более прямолинейному маршруту, а в перспективе у стихийных озер будут тормозить водителей.

Как сообщает 10 июля пресс-служба главы города, свое поручение Беглов дал во время инспекционного выезда в Приморский район, где накануне участок Парашютной улицы оказался затоплен после ливня. Уточняется, что за 20 минут здесь выпало 16 мм осадков, то есть вдвое больше расчетного норматива для ливневой канализации.

Пресс-служба отмечает, что канализация здесь была построена в 1986 году, и труба, принимающая стоки, образует три поворота. Кроме того, здесь имеется заглубление – перепад с верхней точкой Репищевой улицы превышает 2 метра. Именно этим в Смольном объясняют подтопление. По поручению Беглова будет создан проект «спрямления» поворотов канализационной трубы.

Кроме того, врио губернатора заявил, что в месте подтоплений необходимо перекрывать движение транспорта и предупреждать об этом жителей. Планы оперативного перекрытия должны будут подготовить районные администрации вместе с ГИБДД. По данным чиновников, в городе не менее 10 проблемных адресов, где требуется дополнительная откачка воды, – в основном в Приморском и Выборгском районах.

«Фонтанка» накануне подробно рассказывала о втором с начала месяца затоплении северных районов. Из-за локальных подтоплений 9 июля пришлось закрыть один из входов в «Девяткино», Парашютная улица и Мурино оказались под водой, машины плавали, а на «Пионерской» пешеходам пришлось переходить дорогу босиком. В Водоканале все объяснили низкой пропускной способностью патрубков и труб, которые прокладывались по ГОСТ и СНиП 60-80-х годов. При этом очевидцы сомневались, что проблема именно в приеме стоков, отмечая, что вода в том числе шла из канализации в обратном направлении.