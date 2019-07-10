Проект «Ламантин»: в Петербурге представили макет атомного авианосца

Невское проектно-конструкторское бюро на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге представило макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин».

Как пишет 10 июля «Коммерсантъ», его водоизмещение составит 80–90 тыс. тонн, длина — 350 метров, автономность хода около 120 суток, скорость будет достигать 30 узлов. Срок службы «Ламантина» – более полувека. На борту он будет нести 60 летательных аппаратов — истребителей, вертолетов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, а также десяток беспилотников. Экипаж — 2,8 тыс. человек.

Пока точные сроки создания «Ламантина» не объявлялись, и продолжаются ремонт и модернизация единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов». В процессе, в октябре прошлого года, утонул плавучий док ПД-50, где находился авианосец. При этом упали два башенных крана, один из которых проломил палубу корабля.