На Восстания вода из лопнувшей трубы мыла окна четвертого этажа. «Феррари» успел уехать

Фото: читатель Юлий

Прорыв трубы локализуют аварийные бригады компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» в Центральном районе днем 10 июля. Струя воды достает до окон четвертого этажа.

Фото и видео от дома №13 по улице Восстания в соцсетях опубликовали очевидцы. Сначала из промоины в асфальте вытекала коричневая вода и камни, затем уже чистая струя поднялась до высоты четвертого этажа. Дорога на время локализации перекрыта.

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В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» отметили, что бригады выехали на вызов к 17-му дому, труба лопнула во время гидравлических испытаний, о которых теплоэнергетики предупреждали заранее.

На данный момент вода бить вверх перестала, на месте осталась дыра в асфальте.

Судя по кадрам, практически в момент прорыва мимо следовал автомобиль «Феррари», он успел проехать. Срочно эвакуироваться пришлось и другим припаркованным у здания машинам. В компании добавили, что ущерб, если он был причинен, возместит страховка.

Параллельно теплоэнергетики работают в Выборгском районе Петербурга. Там испытания проводит ГУП «ТЭК», вода вытекла из тепловой камеры возле 18-го дома по улице Есенина. На автомобильном движении, сообщили «Фонтанке» на предприятии, авария не сказалась. Очевидцы добавляют, что вытекающая вода попала в подвал нежилого здания.