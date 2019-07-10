Россияне все реже меняют машины. За такую же новую приходится доплачивать больше 100%

Средний срок владения автомобилем до первой перепродажи в России за год вырос на 2 месяца. К лету 2019 года он составил 75 месяцев, то есть 6,3 года.

Как отмечает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, для России рост сроков владения автомобилем вполне закономерен: покупательская способность населения не растет, а новые автомобили за последние пять лет подорожали в среднем на 60%.

«С учетом потери стоимости, для того, чтобы пересесть на аналогичный новый автомобиль, автовладельцу необходимо доплатить 100-150% от цены текущей 5- или 6-летней машины», – отметил он.

В 2018 году, по данным агентства, средний срок владения автомобилем в России составлял 73 месяца (6,1 года). А в 2017 году он и вовсе был равен 57 месяцам, то есть 4 годам и 9 месяцам. Этот показатель непрерывно растет с 2008 года, когда он равнялся 36 месяцам (3 года).

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал прогноз роста реальных доходов россиян по итогам года на 1% «слишком оптимистичным».