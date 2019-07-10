Медведев встретился с украинским «кумом Путина». Межпартийный диалог между Россией и Украиной хотят восстановить

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел переговоры с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком (которого в СМИ называют «кумом Путина»), а также сопредседателем этой политической силы Вадимом Рабиновичем и членом политсовета Тарасом Козаком.

«К сожалению, пока не получили внятных сигналов о том, какой курс будет проводить президент Украины [Владимир] Зеленский», – цитирует 10 июля заявление Дмитрия Медведева РИА Новости.

По его словам, российская сторона готова к восстановлению межпартийного диалога. Медведев заверил, что партия «Единая Россия» может «говорить на любые темы» с украинскими депутатами.

Напомним, что это не первые переговоры в формате Медведев – Медведчук – Бойко. В марте лидеры украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» уже прилетали в Москву. Бойко, который тогда еще был кандидатом в президенты, настаивал на прямых контрактах по поставкам российской нефти. Медведев, в свою очередь, посетовал на отсутствие «сигналов» от украинской стороны.

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Президенту Владимиру Зеленскому контакты оппозиционеров с главой российского кабинета министров не понравились, поэтому его администрация призвала прокуратуру дать оценку поведению политиков.