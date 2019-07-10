«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает новые программы беспроцентной рассрочки

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» представляет новые программы беспроцентной рассрочки на приобретение квартир. Вносить оплату можно в течение одного, трех или шести месяцев, а также до сдачи дома в эксплуатацию.

Беспроцентную рассрочку от застройщика теперь можно оформить на один, три или шесть месяцев, в зависимости от выбора покупателя. Первоначальный взнос по новым программам составит от 100 тысяч рублей.

Также продолжает действовать программа рассрочки платежа, ограниченная только датой ввода дома в эксплуатацию. Она может быть оформлена на срок до двух лет — например, при покупке квартиры в 31 корпусе 21 квартала ЖК «Северная долина», со сроком ввода в III квартале 2021 года. В этом случае минимальный первоначальный взнос составит от 20%.

Наибольший интерес программа рассрочки может представлять для клиентов, продающих другую недвижимость, в том числе свою прежнюю квартиру. Покупатели могут внести первоначальный взнос из собственных средств, а остаток — после реализации недвижимости. При этом стоимость квартиры остается неизменной по мере увеличения готовности дома.

Беспроцентная рассрочка от застройщика сочетается с оплатой средствами материнского капитала, субсидиями.

Подробнее с условиями программ рассрочки от застройщика можно ознакомиться по тел. +7 (812) 245-31-50

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.