Путин заявил о росте российской экономики 13 кварталов подряд и замедлении инфляции

Президент России Владимир Путин провел 10 июля в Кремле совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране. На нем он рассказал о позитиве в российской экономике.

«Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста: он продолжается 13 кварталов подряд. По оценке, за январь-май ВВП прибавил 0,7 процента, промышленное производство увеличилось на 2,4 процента», – отметил Путин.

Несмотря на такие результаты, президент заявил, что нужно добиться еще более устойчивого и динамичного роста.

«Для этого необходимо поддержать общую макроэкономическую стабильность, сохранить устойчивость государственных финансов, вернуть инфляцию к целевым значениям в 4 процента и обеспечить дальнейшее снижение безработицы. Хотя, конечно, следует отметить, что наши предварительные прогнозы, связанные с вынужденной мерой поднятия НДС, всё-таки оправдываются, и после небольшого подъёма началось снижение инфляции, сейчас она, на 8 июля, 4,6%», – добавил президент.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, часто не согласный с официальной статистикой, заявил, что дальнейшее падение уровня жизни в стране может привести к «социальному взрыву».