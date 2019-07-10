Совфед одобрил закон, упрощающий подтверждение инвалидности

Совет Федерации одобрил законопроект, который позволит людям с ограниченными возможностями отказаться от бумажных справок, подтверждающих инвалидность, сообщается 10 июля на сайте Госдумы. Депутаты нижней палаты приняли законопроект в третьем чтении накануне, 9 июля.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, документ «касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями. Им больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус «бумажной» справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации. Законопроектом предусматривается, что сведения из бюро медико-социальной экспертизы будут запрашиваться уполномоченными органами из федерального реестра инвалидов в электронном виде». Ответственным за передачу электронных документов в реестр станет Пенсионный фонд. Услуга будет бесплатной.

Кроме того, упростится процедура получения парковочного места для инвалидов. Вячеслав Володин напомнил, что «сегодня люди с инвалидностью, выехавшие за пределы своего региона, не могут бесплатно припарковаться на парковке для инвалидов, если сведений об их автомобилях нет в реестре региона их пребывания. Получается, для того, чтобы человеку с ограниченными возможностями реализовать свое право на бесплатную парковку, ему сначала надо лично приехать в МФЦ другого региона и доказать свою инвалидность».

Теперь региональные и муниципальные власти будут принимать соответствующие решения на основании сведений из единого реестра. Если в базе не окажется необходимых данных, гражданин сможет предоставить бумажные документы. Парковочное место будут давать не только для автомобиля, которым управляет инвалид, но и для машины, на которой его перевозят.

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года, а знак «Инвалид» для бесплатной парковки будет действовать до начала 2021 года.