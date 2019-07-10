Муж кассирши Луизы, подозреваемой в хищении 20 млн рублей, задержан. Он ставил деньги на спорт

Полиция задержала мужа жительницы башкирского Салавата Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении у банка более 20 млн рублей. Правоохранители считают, что супруг потратил украденное на спортивных онлайн-тотализаторах.

«По версии органа предварительного следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания», – цитирует РИА Новости 10 июля официального представителя МВД России Ирину Волк.

Хайруллина, напомним, исчезла из города 27 мая вместе с мужем и двумя детьми 8 и 12 лет. Спустя неделю их нашли на съемной квартире в Казани. При этом денег у них не было. Супруг банковского кассира признался, что злоупотребляет азартными играми. Женщина была арестована по подозрению в присвоении и растрате.