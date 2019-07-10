Эвтаназия по-русски. Житель Северодвинска подозревается в убийстве друга. По его просьбе

В Северодвинске друзья скопировали японский ритуал, привнеся в него местный колорит. За исполнение последней просьбы покойного выживший друг обвинен в убийстве.

Как сообщает СУ СК Архангельской области 10 июля, обвиняемый согласился помочь своему знакомому в непростом деле.

Процедуру провели в июле 2018 года на Морском проспекте в Северодвинске. Инициатор действа, 25-летний частный охранник, по данным следствия, пытался воспользоваться служебным пистолетом, но был вынужден просить о помощи. Исполняя на японский манер роль кайсяку — помощника при ритуале, северодвинец четырьмя выстрелами в голову добил друга.

Следствие уверено, что охранник сам был инициатором своеобразной эвтаназии. Его друга это не спасло. Ему предъявили обвинение не только в содействии совершению самоубийства, но и убийстве. Уголовное дело передали в суд.