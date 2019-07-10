Выполнена большая часть работ по усилению конструктива дома на Выборгской,4

ООО «Виктория» (застройщик ЖК Nobelius, входит в ГК «ПСК») уже выполнила половину работ по усилению конструкций и основания жилого дома 1910 г. постройки по адресу ул. Выборгская, д.4. В доме возле территории стройки были обнаружены дефекты, устранение которых было поручено застройщику.

ПСК

По решению комиссии, ранее обследовавшей дом, здание возле строительной площадки, не было признано аварийным. Капитальный ремонт дома по улице Выборгская №4 прежде не проводился.

Застройщиком был разработан проект усиления части несущих конструкций и проёмов путем инжектирования и установки металлических рам в стеновых проёмах. Проект утвержден «Центром экспертно-технического сопровождения».

Сейчас работы по усилению конструктива выполнены более чем наполовину. На 70% завершены работы с фасадной части здания, усилено 80% оконных проемов – 10 из необходимых 12. На 2/3 выполнено укрепление фундамента, путем закачки бетонного раствора под давлением. Усиление лифтовых шахт завершено полностью, с фиксированием результатов Гостехнадзором. К работе с лифтовыми проемами уже приступили отделочные бригады.

Жители дома №4 по Выборгской улице информируются о ходе работ в режиме реального времени представителем застройщика лично и по телефону. График выполнения работ находится в общем доступе при входе в подъезд здания. По плану укрепление фундамента будет завершено 15 июля, а усиление всех оставшихся оконных проемов – 20 июля.

Собственники пяти квартир уже дали свое согласие на проведение чистовых работ и финальную отделку. Работы в этих двух квартирах уже начались, а в остальных начнутся по мере согласования дат и времени с жителями. Для каждой квартиры в присутствии управляющей компании составлен отдельный акт с описью необходимых работ, который подписывается жильцами и передается исполнителям, а также в Администрацию Выборгского района.

– По просьбе жителей мы на час передвинули допускаемое законодательством время работы с 08:00 до 22:00, утвердив график с 9:00 до 21:00. А работы внутри помещений идут по индивидуальному графику, удобному для проживающих в каждой квартире, – рассказывает руководитель работ Валерий Залевский. – Сейчас основная задача в согласовании времени восстановления косметической составляющей в оставшихся квартирах. Жильцы после подписания актов сами определяют даты, поэтому мы приступаем к отделке по факту разрешения. Этими работами занимается 20 человек, при необходимости мы можем это число увеличить. Также есть квартиры, где усиление не требуется – там будет проведен только косметический ремонт. Кроме этого, есть просьбы устранить старые трещины в штукатурке и тому подобное, что для нас не сложно, поэтому мы не отказываем. Самая трудоемкая часть – это усиление старого фундамента. На данный этап отведено наибольшее время, по плану через 5 дней мы эти работы закончим.

Наблюдение за соседним зданием ведется ежедневно: представителями застройщика, Администрации района и управляющей компанией.

Строительство ЖК Nobelius будет возобновлено после завершения усилений фундамента и несущих конструкций дома №4. Срыв сроков основного строительства не произойдет, т.к. возведение дома велось с фактическим опережением графика на один месяц. На строительной площадке уже выполнена закладка коммуникаций, засыпаны остаточные пустоты фундамента, возведены перекрытия подвальной части и началось возведение монолитного каркаса. Во второй секции дома возобновится заливка каркаса с третьего этажа, а в первой – с первого этажа. Также будут продолжены электромонтажные работы и подготовка к кирпичной кладке внутренних перегородок.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/