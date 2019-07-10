Происшествия
Из колонии, где отбывают срок Кокорин и Мамаев, сбежали заключенные
Побег заключенных произошел в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, ставшей известной после переезда туда футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как сообщает 10 июля издание Baza, спортсмены к этому инциденту отношения не имеют, а сбежали некие Дмитрий Власов и Сергей Лисовицкий, осужденные по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотиков).
Напомним, осужденные за побои и хулиганство футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, младший брат зенитовца Кирилл и приятель Александр Протасовицкий 4 июля из "Бутырки" были доставлены в колонию ИК-4 в Белгородской области.
Выйти из колонии Кокорин может примерно через 150 дней. Ранее сообщалось, что закон позволяет осужденным футболистам просить об условно-досрочном освобождении сразу после прибытия в колонию – в "Бутырке" спортсмены уже отбыли минимально требуемую для этого треть срока.
Справка:
8 мая Кокорин получил полтора года колонии общего режима, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.