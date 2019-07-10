Из колонии, где отбывают срок Кокорин и Мамаев, сбежали заключенные

Побег заключенных произошел в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, ставшей известной после переезда туда футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как сообщает 10 июля издание Baza, спортсмены к этому инциденту отношения не имеют, а сбежали некие Дмитрий Власов и Сергей Лисовицкий, осужденные по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотиков).

Напомним, осужденные за побои и хулиганство футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, младший брат зенитовца Кирилл и приятель Александр Протасовицкий 4 июля из "Бутырки" были доставлены в колонию ИК-4 в Белгородской области.

Выйти из колонии Кокорин может примерно через 150 дней. Ранее сообщалось, что закон позволяет осужденным футболистам просить об условно-досрочном освобождении сразу после прибытия в колонию – в "Бутырке" спортсмены уже отбыли минимально требуемую для этого треть срока.