Гонки на SUP-бордах могут стоить Цукербергу 10% Facebook

Министр по делам морской отрасли и рыболовства Индонезии Суси Паджиастути бросила вызов американскому бизнесмену, основателю Facebook Марку Цукербергу, предложив сразиться в гонке на досках для сапсерфинга. Призовой фонд в несколько миллиардов долларов чиновница хочет потратить на защиту индонезийских вод и покупку лодок для рыбаков.

«Я тоже люблю сапсерфинг. С удовольствием устроила бы гонку на 10% Facebook. Я бы продала их, а на вырученные деньги купила бы несколько больших патрульных кораблей для работы в водах Индонезии <...> и лодки для моряков», – так Паджиастути прокомментировала фотографию Цукерберга на SUP-борде на озере Тахо.

Министр также пообещала, что продаст выигранные 10% обратно Цукербергу, так что они не попадут в чужие руки. Сообщение политика с предложением организовать гонку понравилось подписчикам бизнесмена, и ее комментарий собрал более 64 тысяч лайков.

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Программист пока не ответил на сообщение.

Судя по инстаграму 54-летнего министра, она регулярно занимается сапсерфингом.

Согласно годовому отчету Facebook, стоимость компании составляет 140 миллиардов долларов. Таким образом, в случае победы Суси Паджиастути получила бы 14 миллиардов.

Напомним, для того, чтобы поучаствовать в соревновании по сапсерфингу, не обязательно ехать в Индонезию. 20 июля спортсменов на петербургской воде ждёт уже IV международный фестиваль «Фонтанка-SUP». Яркий водный SUP-карнавал по рекам и каналам в самом сердце Северной столицы, придуманный и организованный городским порталом «Фонтанка.ру».