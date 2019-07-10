Чихни, выпей, постучи зубами. Петербургская группа Little Big запустила новый танцевальный челлендж

Петербургская группа Little Big, чей Skibidi-челлендж осенью 2018 года буквально взорвал Интернет, вновь «запускает волну». В этот раз повторять причудливую комбинацию забавных движений желающим предлагают под хештегом #IMOK.

В этот раз участникам челленджа не нужно будет совершать много телодвижений — для нового флешмоба достаточно оставаться на месте и шустро шевелить руками. Но главное — суметь это все запомнить. Участники группы Ильи Прусикина показали все на себе — правда, не уточнив, с какого раза им удалось записать видео.

Музыка, под которую артисты записали ролик, – их новая песня I’m OK, клип на которую был выложен в середине июня. Из него и были позаимствованы движения для флешмоба.

Группа Little Big была образована в Петербурге в 2013 году, она одинаково активно продвигает свои выступления как в России, так и за рубежом, из-за чего регулярно становится участником крупных фестивалей в европейских столицах. Свой стиль музыканты именуют «сатирической арт-коллаборацией».