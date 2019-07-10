Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 1 ЦДС «Московский»

Группа ЦДС

Группа ЦДС получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 1 жилого комплекса ЦДС «Московский». В ближайшее время на сайте застройщика будет размещен график осмотра квартир.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 1 жилого комплекса ЦДС «Московский». Объекту присвоен почтовый адрес: Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное, Пулковское шоссе, дом 42, корпус 9, строение 1.

Общая площадь здания составляет 28 468 кв. м, жилая – 10 806 кв. м. В доме расположены 326 квартир, среди которых студии площадью от 28,8 до 30,72 кв. м, однокомнатные квартиры площадью от 32,22 до 44,49 кв. м, а также двухкомнатные квартиры площадью от 56 до 60,6 кв. м. Все квартиры будут переданы покупателям с полной отделкой «под ключ».

Территория вокруг жилого дома благоустроена, на ней расположены детские и спортивные площадки, а также места для отдыха. К зданию пристроен четырехэтажный наземный паркинг на 348 машиномест.

Группа ЦДС

В ближайшее время на сайте застройщика будет размещен график осмотра квартир.

ЦДС «Московский» – жилой комплекс, состоящий из кирпично-монолитных 15-этажных домов общей площадью 237 тыс. кв. м. В нем разместятся 3600 квартир с полной отделкой. Кроме жилых домов на территории комплекса будут возведены три наземных паркинга в общей сложности на 956 машиномест, общеобразовательная школа, детский сад, поликлиника и торговый центр.

Справка о Группе ЦДС

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/moskovskiy/documents/