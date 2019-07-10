Эскалатор зажевал руку мужчине на станции «Василеостровская»

Мужчина едва не лишился кисти руки в метро Петербурга днём 10 июля. Пренебрегая правилами пользования подземкой, он уселся на ступени эскалатора на станции «Василеостровская» и не заметил, как конечность зажевало. Есть предположения, что сидевший был пьян.

«Его рука попала в нижнюю гребёнку, произошло травмирование. Пострадавший был передан скорой помощи», – рассказали «Фонтанке» в ГУП «Петербургский метрополитен».

По сообщениям очевидцев, на «Василеостровской» пришлось остановить все эскалаторы. Впрочем, по заверениям представителей подземки, на работу метро это не повлияло.