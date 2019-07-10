В ИКМО «Екатерингофский» нашли вибровозбудители. Эти устройства не дают записывать аудио

«Шпионское» оборудование нашли члены избирательной комиссии Динар Идрисов и Юрий Багров на территории ИКМО «Екатерингофский». Прогуляться по помещениям на Нарвском проспекте в Петербурге они смогли после того, как сбежала секретарь.

О найденных вибровозбудителях 10 июля в соцсетях рассказал координатор штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев, который выдвинул свою кандидатуру на должность муниципального депутата «Екатерингофского». По его словам, Идрисов и Багров пришли в ИКМО накануне как члены комиссии с правом совещательного голоса. У секретаря они потребовали доступ к документам, та сказала, что решить вопрос может только председатель, велела его ждать и сама «сбежала». Члены избирательной комиссии «в присутствии полиции осмотрели помещение и обнаружили повсюду «генераторы-вибровозбудители» – устройства, которые глушат аудиозапись».

Шуршев также отметил, что в помещении оборудован пункт видеонаблюдения, куда выводится изображение с камер, установленных на территории ИКМО.

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«Судя по мониторам, хорошо просматривается то место, где на меня напали две недели назад. Сотрудники полиции тогда сказали, что, к сожалению, камеры ИКМО ничего не записывают, а вещают лишь онлайн», – добавил вероятный кандидат.

Шуршев пытался зарегистрироваться в качестве кандидата с 26 июня. В тот день его избили после попытки заснять на телефон искусственную очередь, второй раз ему досталось в ухо 1 июля.

Накануне драку с бородатой молодежью на территории МО «Сергиевское» устроил пришедший с нарукавником журналиста петербуржец Алексей Радьков. Он ударил первым, а спас его трамвай.