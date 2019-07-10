Остановился помочь и попал в больницу: Infiniti приехал в стоящие из-за поломки машины на Витебском

В столкновении трех машин в Пушкинском районе Петербурга серьезно пострадал один из водителей. Он чинил машину другому автомобилисту, когда произошло ДТП.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:10 10 июля на Витебском проспекте, в 500 метрах от Петербургского шоссе, 59-летний водитель автомобиля Infiniti въехал в стоявшие автомобили Mazda и Mitsubishi Lancer. Как уточняет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий, машины стояли во втором ряду, со знаком аварийной остановки.

В результате аварии, по данным ГИБДД, тяжелые травмы получил 26-летний водитель «Лансера». Молодой человек помогал водителю «Мазды» устранить техническую неисправность. Со слов очевидца, его выкинуло через барьерное ограждение.

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Автомобилисты отмечают, что на этом участке установлены временные знаки ограничения скорости до 50 км/ч.