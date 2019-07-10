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Власть
10.07.2019 15:20
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«Говорим об одном, а на самом деле принимаем другое». Спикер Госдумы Володин, обсуждая виноделие, призвал коллег читать принимаемые законопроекты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 10 июля призвал коллег работать качественнее, чтобы содержание принимаемых законопроектов соответствовало теме, заявленной в их названии. Как пишет «Интерфакс», спикер привёл в пример законопроект о виноделии, где поправки правительства предлагали льготы на недропользование.

«Возможно, правильно было бы комитету Госдумы по контролю и регламенту особо посмотреть на законопроекты, где у нас совершенно очевидно меняется концепция, чтобы мы с открытыми глазами приходили на заседание палаты», – заявил Володин.

Ситуацию, когда депутаты голосуют, не глядя в текст законопроекта, председатель Госдумы назвал недопустимой и призвал коллег по парламенту, где «Единая Россия» имеет «конституционное большинство», «выходить на другое качество».

«...Если мы говорим об одном, а на самом деле принимаем другое, возмущению не будет предела», – объяснил важность своего призыва Вячеслав Володин.

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