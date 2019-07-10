«Петербургская Недвижимость» предложит инвесторам уникальные коммерческие помещения

Setl City

Завтра, 11 июля, компания выпускает в продажу новые помещения для бизнеса в ЖК «Pulse на набережной». Благодаря продуманному архитектурному решению над ними отсутствуют жилые этажи.

Предположительно, в ЖК «Pulse на набережной» уже в 2021 году будет проживать более 17 тысяч человек. Кроме того, рядом с проектом строится еще несколько крупных жилых комплексов: это обеспечит спрос на кафе, магазины, салоны и другие объекты коммерческой инфраструктуры.

Выбор планировок включает варианты площадью от 50 кв. м до 200 кв. м. Во всех помещениях предусмотрены витринные окна, а высота потолков — не менее 3,4 м. Стоимость лота начинается от 11,6 млн рублей.

При желании клиенты могут приобрести недвижимость в рассрочку от застройщика. Для покупателей, которые не хотят заниматься рекламой, поиском арендатора и юридическим согласованием договора, разработан сервис «аренда под ключ». Все перечисленные заботы возьмут на себя специалисты «Петербургской Недвижимости»: воспользоваться услугой можно в любой момент после сдачи дома.

Setl Group реализует «Pulse на набережной» в активно развивающейся части Невского района: на Октябрьской набережной, в 10 минутах езды от станций метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко». Эксклюзивным продавцом всех квартир и коммерческих помещений выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi