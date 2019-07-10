«Финны точно не ожидали такого подарка». В аэропорту Хельсинки будет искать наркотики четвероногий таможенник из России

Щенок лабрадора по имени Ютта стал подарком ФТС России таможенной службе Финляндии в честь 25-летия соглашения между странами о взаимной помощи в таможенных делах. В среду, 10 июля, четырёхмесячная Ютта с новым хозяином отправилась в Финляндию, рассказали в Генконсульстве страны в Петербурге.

«Представители таможенной службы Финляндии точно не ожидали такого подарка. В Финляндии принято дарить какие-то небольшие сувениры, книжки... Так что это был своего рода сюрприз, – прокомментировали «Фонтанке» в дипмиссии и добавили: – Пока это лизун. У щенка сейчас меняются зубы, поэтому он, как пылесос, подбирает всё, что видит».

В Финляндии Ютту отправят на специальное обучение, где ей предстоит пройти курс послушания, теоретическое обучение по поиску наркотиков и практику. Предполагается, что новичок будет нести службу в аэропорту Хельсинки – Вантаа.

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Финны надеются, что это будет рабочая собака, но точно это станет понятно в ходе обучения. Примерно в год определяются рабочие качества.

«После нескольких часов общения Ютта показала себя как бодрая и энергичная собака. Она с любопытством следит за тем, что происходит вокруг. Дорога из России в Финляндию, осмотр пограничного ветеринара или незнакомцы волнения у неё не вызвали», – рассказал инструктор Ютты после прохождения погранконтроля на МАПП «Ваалимаа» («Торфяновка»). Однако финн пожаловался на «небольшие языковые трудности» – с собакой раньше разговаривали только на русском.

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