Возле парка Монрепо 15-летнюю петербурженку проткнули гвоздем за нежелание знакомиться

Юная петербурженка получила удар гвоздем в спину в Выборге. Так школьница расплатилась за невнимание к молодому человеку, предпочтя ему телефон.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Ленобласти, к утру 10 июля задержан и допрошен 20-летний житель Выборга, подозреваемый в нанесении увечий несовершеннолетней.

По версии следствия, дороги юноши и девушки пересеклись 8 июня недалеко от парка Монрепо. Григорий пытался познакомиться, 15-летняя барышня его «игнорировала, занимаясь своим телефоном». В результате на улице под романтичным названием Весенняя Тропа неудачливый поклонник нанес удар со спины — предположительно, гвоздем. В результате у петербурженки оказалось пробито правое легкое.

По информации «Фонтанки», ранее молодой человек уже имел проблемы с законом. Он осуждался за кражу.