«Некогда принюхиваться». Путин порекомендовал кабмину и госкомпаниям скорее начинать работу по внедрению новых технологий

Правительство и госкомпании должны скорее начинать совместную работу над внедрением новых технологий. Времени на долгое изучение вопроса нет. Об этом Владимир Путин заявил 10 июля во время

подписания соглашений между первыми и вторыми.

Президент отметил, что меморандумы и подобные им протоколы – лишь «предварительные документы».



«В нашем случае — совершенно другая история, нам некогда принюхиваться к теме, к проблеме, нужно работать прямо сейчас», — цитирует главу государства РБК.

По словам президента, скорейшему началу совместной работы должно способствовать то, что «подписанты хорошо друг другу понятны и работают на общую цель». Перед ними стоит важнейшая задача добиться лидерства России в сфере технологий будущего и гарантировать технологический суверенитет страны, напомнил он.