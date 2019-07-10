В Армении отключились две крупнейшие ТЭЦ. Блэкаут фиксируют по всей стране

В Ереване и других городах Армении пропала электроэнергия днем 10 июля. На Ереванской ТЭЦ и 5-ом энергоблоке Разданской ТЭС из-за аварии в энергетической системе произошел сбой.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении Тигран Авинян. По его словам, аварийные бригады работают на обеих станциях, энергетики обещают восстановить работоспособность системы к семи часам вечера.

Как пишет "Армения.Sputnik", из-за отключения встало метро в Ереване, пассажиров эвакуировали. По всей стране фиксируются перебои в работе мобильной связи и Интернета. Армянские министры обратились к населению через соцсети. Из-за нехватки энергии для соцучреждений они попросили население выключить кондиционеры, лампочки и прочие не жизненно важные приборы.