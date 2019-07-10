На страже атома. Борьба Путина с ветряными мельницами обескуражила энергетиков

Президент РФ неожиданно вступился за птиц и червяков, страдающих, по его данным, от ветряных генераторов. Главу страны дезинформировали, – запротестовали энергетики.

Эмин Джафаров/Коммерсантъ

С критикой возобновляемых источников энергии Владимир Путин выступил на II Глобальном саммите по производству и индустриализации в Екатеринбурге 9 июля. Ставку на альтернативные способы генерации он назвал слепой верой в простые, эффектные, но неэффективные решения, а также сравнил идею отказаться от ядерных реакторов с желанием облачиться в шкуры и переселиться в пещеры.

Больше всего досталось ветряной и солнечной генерации.

«Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? … Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они (ветряки) так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки. Это последствия», – заявил он.

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Слова главы государства вызвали удивление у участников рынка возобновляемой энергии, который находится в начале своего становления.

Сейчас в России реализуется госпрограмма строительства электростанций на основе ВИЭ. В частности Минэнерго разыграло на конкурсах право на поставку в общую сеть 3,15 ГВт, выработанных с помощью энергии ветра. Самые крупные из победителей, на которых приходится 85% мощности, – совместное предприятие «Роснано» с финской Fortum «Ветропарки ФРВ (Фонд развития ветроэнергетики)» и компания «Новавинд» «Росатома».

Заветные 3,15 ГВт необходимо выдать в сеть до 2024 года. На данный момент введены в строй только 70 МВт – это два ветропарка в Ульяновской области ООО «Фортум». Сейчас в России строятся три ветропарка под Ростовом, один в Адыгее, один в Мурманске.

Петербург и Ленобласть тоже ждут прихода новой энергетики. В этом году должна быть готова площадка под «ВЭС Свирица» – в Волховском районе, где река Свирь впадает в Ладожское озеро. Здесь ООО «Ветропарк» хочет разместить 19 ветрогенераторов мощностью 68 МВт. Объем инвестиций – 7,5 млрд рублей.

То же ООО «Ветропарк» предлагает разместить 40 ветрогенераторов на дамбе, между Горской и Кронштадтом. Ветряки будут представлять собой 38-40 башен высотой больше 80 м. Объем вложений оценен в 15 млрд рублей.

В мае «Газпром энергохолдинг» сообщал о намерении подать заявку на ветропарк мощностью 50 МВт в Ленобласти. Место пока не определено, об идее создания этого ветропарка дочернее ПАО «ТГК-1» объявило год назад. Гендиректор холдинга Денис Федоров заявил, что будет рад наблюдать с высоты Лахта Центра именно ветряки «ТГК-1», а не какой-нибудь другой компании.

«Фонтанка» обратилась за комментарием к «ТГК-1», но на момент публикации не получила ответ. В ПАО «Фортум» пообещали оценить влияние ветряков на экологию в установленный законом семидневный срок, но прислали ссылку на исследования международных компаний, предложив журналисту самостоятельно сделать выводы.

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В частности исследование, проведенное командой орнитологов Великобритании и Северной Европы и экологических консультантов Natural England и RSPB (Королевское общество защиты птиц) по заказу 11 ведущих разработчиков в области морской ветроэнергетики – Bird Collision Avoidance. Два года 24 часа в сутки с помощью специальной техники, радаров и видеосъемок изучали проблему столкновения птиц с установленными морскими ветровыми турбинами в проливе Ла-Манш. За весь период было зафиксировано шесть случаев — в среднем один раз в четыре месяца. Также ученые выяснили, что морские птицы меняют траекторию полёта, чтобы избежать встречи с турбинами.

В компании, являющейся значимым игроком рынка возобновляемой энергетики, сообщили «Фонтанке», что удивлены словами президента. Оказывается, про вылезающих червяков — байка, миф, который кочует по Интернету и взялся из исследований 70-х годов. Столкновения с птицами происходят, но такие случаи единичны: станции не строятся на пути миграции пернатых, да и лопасти окрашены в красно-белый цвет, чтобы птицы их различали, и подсвечиваются в темноте; наконец, используется ультразвуковая защита для их отпугивания.

Более решительно высказался Игорь Брызгалов, президент Российской ассоциации ветроиндустрии и заодно совладелец ООО «Ветропарк» (собирается строить ветряки в Ленобласти и Петербурге). «После вчерашнего высказывания президента... надо задать вопрос пиарщикам, которые писали доклад. После такого надо их увольнять», – уверен он. Сейчас Российская ассоциация ветроиндустрии готовит обращение президенту с опровержением информации о вреде ветрогенераторов для экологии и приглашением посетить Ульяновскую область, где сейчас их возводит Fortum в партнерстве с «Роснано».

«Мы в ассоциации попросили всех, кто эксплуатирует ветропарки, прислать свидетельства – какие насекомые, какие животные на их территории живут и как себя чувствуют. Пока мы получили информацию из Крыма, из Ульяновска. Нам присылают видео, где птички сидят на проводах на территории ветропарка, кузнечики прямо на работающем ветрогенераторе живут, бараны пасутся на территории. Никакие червячки там сломя голову не убегают и не спасаются», – сказал Игорь Брызгалов. Ассоциация также намерена смонтировать из этих видео ролик и прислать президенту.

По словам эксперта, число птиц, убитых ветрогенераторами, тысячекратно меньше, чем сбитых машинами на шоссе. «24 оборота в минуту – это медленно, птица не идиотка», – пояснил он. Вибрация тоже меньше, чем у автострады: 25-30 децибел против 45.

Наконец, при каждом проекте по строительству ветрогенераторов делается оценка воздействия на окружающую среду. «Для ветропарка в Волховском районе мы запросили данные от комитета по природопользованию о том, какие птицы находятся там, и специальная компания делает исследование – нанесут ли вообще им вред ветряки, а если нанесут, то какой и как его избежать», – заключил он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»