Генпрокуратура не будет проверять полеты руководства «Роснефти» на курорты на корпоративных самолетах

Генпрокуратура не нашла оснований для проверки российского нефтегазового гиганта после публикации агентства Reuters о возможном использовании руководителями корпоративных самолетов для посещения курортов.

«Предусмотренных Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» оснований для организации проверки по нему [обращению] не установлено, о чем заявитель уведомлен», – цитирует 10 июля ответ Генпрокуратуры BBC.

Просьба проверить информацию из расследования Reuters поступила от партии «Яблоко». Кроме того, политическая сила обратилась в Счетную палату РФ и к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву.

Напомним, что 14 июня на сайте Reuters вышло расследование, посвященное «Роснефти». Агентство утверждало, что из 290 рейсов «Роснефти» с января 2015-го по май 2019 года почти 100 пришлись на праздничные дни или на выходные. Среди направлений были Пальма-де-Майорка, Сардиния и Мальдивы. В компании обвинили журналистов в «целенаправленном заказе».