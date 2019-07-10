Как выглядит затонувшая подлодка «Комсомолец» на дне Норвежского моря: 30 лет спустя до неё добрались роботы

Норвежский институт морских исследований показал уникальные кадры с атомной подводной лодки АПЛ К-278 «Комсомолец», которая затонула 30 лет назад – 7 апреля 1989 года.

Как сообщили 10 июля в институте, научно-исследовательское судно GO Sars прибыло в район, где произошло крушение подводной лодки, в воскресенье вечером и приступило к обследованию субмарины. Это самое тщательное исследование «Комсомольца», которое когда-либо делали норвежские исследователи с 1990-х годов. Они взяли образцы морской воды, грунта со дна и организмов, которые поселились на месте аварии. Одновременно норвежцы зафиксировали утечку радиации с «Комсомольца» – норма, по данным СМИ, превышена в сто тысяч раз. На борту до сих пор находятся ядерный реактор и боеприпасы.

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К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» была спущена на воду в 1983 году. 7 апреля 1989 года, когда субмарина находилась в Норвежском море, на борту возник пожар, подлодка затонула и лежит на глубине более 1600 метров. В результате катастрофы 42 человека погибли, 27 смогли спастись.