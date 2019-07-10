Кудровской балки больше нет. Победили её не грузовики, а дорожники

На въезде из Петербурга в Кудрово убрали ограничитель высоты. Местные жители в соцсетях называют это «историческим моментом» и радуются тому, что дорогу планируется расширить до трёх полос, пусть и с организацией реверсивного движения.

Фотографии переезда через железнодорожные пути на Ленинградской улице уже без ограничителя размещают очевидцы 10 июля в группах «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Жизнь в Кудрово» «ВКонтакте». «Рабочие демонтируют дорожный знак. Тротуар медленно, но уверенно трансформируется в третью полосу», – ведут репортаж местные жители.

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Ленинградская область, по данным «Фонтанки», планирует в скором времени запустить второй полноценный выезд из Кудрово для общественного транспорта, так называемый Кудровский проезд, где пока ездят только легковые автомобили (соответствующее предложение области поддержала администрация Санкт-Петербурга). Проезд напрямую соединяет молодой город и проспект Большевиков. «Мы рассчитываем, что по своей части дороги муниципальные власти завершат ремонтные работы до конца лета», — пояснил замначальника транспортного управления 47-го региона Михаил Присяжнюк.

Ограничитель высоты в Кудрово известен как «собрат мосту глупости»: там регулярно застревали грузовые автомобили: например, «Фонтанка» писала о таком ДТП 10 июня. Между тем под самим мостом глупости на Софийской улице, по подсчётам твиттера переправы, аварий не замечали уже 47 дней. Зато два дня назад, 8 июля, в очередной раз отличился железнодорожный путепровод на Южном шоссе. «Был фургон, а стал эвакуатор», – шутили в «ДТП и ЧП».